Военные Беларуси и России вместе применяют БПЛА на учениях «Запад-2025»

По данным ведомства, парк БПЛА, который включает не только квадрокоптеры и FPV-дроны, но и более сложные комплексы, в частности, «Суперкам», позволяет решать широкий спектр задач.
Операторы беспилотников тесно сотрудничают с наземными военными подразделениями. Они непрерывно наблюдают за местностью и своевременно обнаруживают цели.
«На данных учениях наш расчет выполняет задачи по корректировке артиллерии, поиску противника на возможных позициях, сопровождению маршей, а также другие задачи, связанные с воздушной разведкой и поиском различных объектов», — рассказал оператор расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиакомплексов.
По его словам, расчет использует тактический беспилотник типа «Суперкам». Дальность видеоканала — 60 км, канала управления — до 50 км, максимальная высота полета — до 4500 метров.
Беспилотник имеет инфракрасную камеру, поэтому может вести как дневную, так и ночную разведку. Он работает в интересах разных подразделений — пехоты, десанта, артиллерии.
Оператор оценил «Суперкам» как максимально удобный в управлении беспилотник.
Один из главных плюсов данного БПЛА — его невозможно перехватить или увести. В беспилотнике имеется инновационная инфраструктурная система, благодаря которой он может выполнять задачи без использования спутников, устойчив к различным помехам и может корректироваться самостоятельно.
«Запад-2025».
Совместные стратегические учения белорусских и российских военных «Запад-2025» являются плановыми, они стартовали 12 сентября и продлятся по 16 сентября.
В Минобороны РФ сообщали, что практические действия войск (сил) пройдут на полигонах на территории Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович ранее обращал внимание на то, что учение «Запад-2025» носит сугубо оборонительный характер. Среди его целей — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства.