Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Беларуси и России вместе применяют БПЛА на учениях «Запад-2025»

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Белорусские и российские военнослужащие в ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» демонстрируют высокий уровень взаимодействия в использовании беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, парк БПЛА, который включает не только квадрокоптеры и FPV-дроны, но и более сложные комплексы, в частности, «Суперкам», позволяет решать широкий спектр задач.

Операторы беспилотников тесно сотрудничают с наземными военными подразделениями. Они непрерывно наблюдают за местностью и своевременно обнаруживают цели.

«На данных учениях наш расчет выполняет задачи по корректировке артиллерии, поиску противника на возможных позициях, сопровождению маршей, а также другие задачи, связанные с воздушной разведкой и поиском различных объектов», — рассказал оператор расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиакомплексов.

По его словам, расчет использует тактический беспилотник типа «Суперкам». Дальность видеоканала — 60 км, канала управления — до 50 км, максимальная высота полета — до 4500 метров.

Беспилотник имеет инфракрасную камеру, поэтому может вести как дневную, так и ночную разведку. Он работает в интересах разных подразделений — пехоты, десанта, артиллерии.

Оператор оценил «Суперкам» как максимально удобный в управлении беспилотник.

Один из главных плюсов данного БПЛА — его невозможно перехватить или увести. В беспилотнике имеется инновационная инфраструктурная система, благодаря которой он может выполнять задачи без использования спутников, устойчив к различным помехам и может корректироваться самостоятельно.

«Запад-2025».

Совместные стратегические учения белорусских и российских военных «Запад-2025» являются плановыми, они стартовали 12 сентября и продлятся по 16 сентября.

В Минобороны РФ сообщали, что практические действия войск (сил) пройдут на полигонах на территории Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович ранее обращал внимание на то, что учение «Запад-2025» носит сугубо оборонительный характер. Среди его целей — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше