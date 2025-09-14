NYT: США не смогут ввести анонсированные Трампом серьезные санкции против России

4 сентября, во время разговора с членами «коалиции желающих» и президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома призвал лидеров стран ЕС к более активным действиям, «больше упрекая европейцев, нежели Россию». Bild, WSJ и CNN рассказали, что президент США призвал лидеров стран ЕС прекратить закупки российской нефти. В ответ на заявление, что из европейских государств топливо у РФ покупают только Венгрия и Словакия, Трамп заявил, что остальные страны якобы делают это через Индию.