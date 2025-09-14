Ричмонд
Более 11 тыс. молодых самарцев впервые проголосовали на выборах

В Самарской области — последний день голосования на выборах депутатов представительных органов власти. В 8:00 открылись избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Кроме того, голосование проходит и по выборам в собрания представителей сельских поселений на территории региона.

На избирательных участках областной столицы ожидали тех, кто впервые воспользуется своим избирательным правом. По данным Самарского облизбиркома, таких избирателей, которые в этом году достигли совершеннолетия и теперь могут исполнить свой гражданский долг — 11 447 человек.

Для таких «первопроходцев» — старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры. Аплодисменты и фотография на память доставались всем юным жителям региона, которые голосовали в первый раз.

Среди них — добровольцы акции #мывместе, волонтеры культуры, волонтеры-медики, студенты вузов и ссузов, участники гуманитарных миссий партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии».

Впервые пришла на выборы активистка МГЕР Анастасия Муренина.

«Для меня это особенный день — я впервые голосую! Чувствую гордость и ответственность. Я вижу, как много делается для развития нашего города, и хочу, чтобы мой голос помог сделать Самару еще лучше. Именно от нас зависит будущее региона и нашего родного города», — поделилась эмоциями Анастасия.

Роман Чебурахин, молодогвардеец, также впервые принял участие в выборах: «Я долго готовился к этому моменту — изучал программы кандидатов, знакомился с их проектами. Голосовать впервые — это как сдать экзамен. Уверен, что наш голос может реально повлиять на развитие города, особенно на благоустройство и поддержку молодежных инициатив».

В партии «Единая Россия» для молодых активистов созданы все условия для развития. Благодаря кадровым проектам «ПолитСтарт» и «ПолитЗавод» они могут освоить основы политической деятельности, SMM и управления общественными проектами. Более 80% участников этих проектов присоединяются к «Молодой Гвардии» и продолжают свою политическую карьеру. В 2025 г. на выборах в Думу Самары и муниципалитеты значительно увеличилось число молодых кандидатов.

Избирательные участки сегодня будут работать до 20:00. Для голосования необходимо предъявить паспорт. Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня.

