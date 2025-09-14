США направили F-35 в Пуэрто-Рико на фоне обострения с Венесуэлой

Развертывание авиационной группы происходит в рамках операции по противодействию наркотрафику, инициированной администрацией Дональда Трампа на прошлой неделе.
Как подтвердили источники агентства, всего в регион планируется направить до 10 машин этого типа. На базе также замечены транспортные самолеты, вертолеёты и конвертопланы Osprey с военнослужащими США.
На прошедшей неделе министр обороны Пит Хегсет совершил внеплановый визит в Пуэрто-Рико для инспекции размещения сил. Трамп заявлял, что усиление группировки в регионе не связано с планами по смене режима в Венесуэле.
Напряженность в регионе возросла после инцидента на прошлой неделе, когда ВМС США потопили судно под венесуэльским флагом, предположительно перевозившее наркотики. Каракас отверг обвинения, заявив о гибели мирных рыбаков. В субботу Венесуэла сообщила о восьмичасовом задержании своего рыболовного судна американским эсминцем.