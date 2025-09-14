В Новосибирске завершилось трехдневное голосование за депутатов

В Новосибирской области завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов законодательного собрания региона и совета депутатов города Новосибирска. Избирательные участки закрылись, и комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
По последним данным, которые обнародовал избирком на 15:00 воскресенья, в голосовании приняли участие 592 683 человека, что составило 27,08% от общего числа избирателей. Окончательная явка будет известна позднее.
Напомним, что в городской совет депутатов, который состоит из 50 человек, избирались по одномандатным округам. Депутатов областного парламента выбирали по смешанной системе: 38 — по одномандатным округам и еще 38 — по партийным спискам. Предварительные итоги выборов станут известны в понедельник, 15 сентября, а окончательные результаты планируется подвести во вторник, 16 сентября.