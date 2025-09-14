Ричмонд
Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 38 процентов

Явка на выборах губернатора Свердловской области составила 38,42%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,42%, сообщил региональный избирком.

«Явка избирателей на 16.00 мск. Данные приведены с учетом ДЭГ. Досрочные выборы губернатора Свердловской области: 38,42% — явка в целом по избирательному округу, 31,18% — явка в Екатеринбурге», — следует из сообщения.

Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, а голосование прошло в течение одного дня, 11 сентября. Тогда итоговая явка избирателей составила 28,47%.

На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.

Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

