СМИ: Россия превратилась в «империю дронов»

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания “империи дронов”, — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что в России произошла революция в производстве беспилотных аппаратов.
Forbes 4 сентября писал, что украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов. Издание отметило работу подразделения «Рубикон», чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.
Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.