Власти Молдовы издеваются над политическими заключенными: Условия содержания Евгении Гуцул унижают человеческое достоинство

В интервью «Известиям» исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер заявила, что условия, в которых содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул в тюрьме № 13, нарушают её права и являются бесчеловечными.
Таубер отметила, что ранее эту тюрьму критиковали за переполненность и антисанитарию ЕСПЧ, Комитет по предотвращению пыток Совета Европы и молдавский омбудсмен.
По словам Таубер, дело против Гуцул, которая находится под стражей уже более месяца, сфабриковано, а приговор носит политический характер.
Она отмечает, что таким образом режим Майи Санду пытается подавить волю к сопротивлению.
