Он также предположил, что беспилотники на польскую территорию могла запустить Украина. Дипломат напомнил об инциденте в Пшеводуве в 2022 году, когда в 8 км от украинской границы упали две ракеты. Небензя упомянул слова бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зебро, признавшего, что ракеты были украинскими, а также заявление бывшего президента сраны Анджея Дуды о том, что киевские власти пытались оказать давление на Варшаву, чтобы она признала ракету российской.