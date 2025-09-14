МИД Австрии заявил о преимуществах не быть членом НАТО

Глава МИДа подчеркнула, что нейтральный статус, закрепленный в Государственном договоре 1955 года, остается стратегическим преимуществом: «В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога».