МИД Австрии заявил о преимуществах не быть членом НАТО

Австрия планирует укрепить свои позиции в международной дипломатии и стать площадкой для урегулирования конфликтов, сохраняя при этом статус военно-нейтрального государства. Об этом заявила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер в интервью Bloomberg.
Глава МИДа подчеркнула, что нейтральный статус, закрепленный в Государственном договоре 1955 года, остается стратегическим преимуществом: «В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога».
Ранее Майнль-Райзингер сообщила, что готова обсуждать отказ от нейтралитета, но эта идея не пользуется популярностью. В то же время тогда она заявила, что нейтралитет, которого придерживается Вена, «не защитит».
Однако 2 сентября канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил, что вступление государства в НАТО не обсуждается, а его нейтралитет остается безусловным.