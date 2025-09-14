Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Австрии заявил о преимуществах не быть членом НАТО

Австрия планирует укрепить свои позиции в международной дипломатии и стать площадкой для урегулирования конфликтов, сохраняя при этом статус военно-нейтрального государства.

Источник: РИА "Новости"

Австрия планирует укрепить свои позиции в международной дипломатии и стать площадкой для урегулирования конфликтов, сохраняя при этом статус военно-нейтрального государства. Об этом заявила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер в интервью Bloomberg.

Глава МИДа подчеркнула, что нейтральный статус, закрепленный в Государственном договоре 1955 года, остается стратегическим преимуществом: «В том, чтобы не быть членом НАТО, есть свои преимущества. Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога».

Ранее Майнль-Райзингер сообщила, что готова обсуждать отказ от нейтралитета, но эта идея не пользуется популярностью. В то же время тогда она заявила, что нейтралитет, которого придерживается Вена, «не защитит».

Однако 2 сентября канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил, что вступление государства в НАТО не обсуждается, а его нейтралитет остается безусловным.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше