Президент Польши согласился с пребыванием в стране войск НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в республике войск стран — членов НАТО. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной безопасности Польши.
«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств — членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry (“Восточный часовой”)», — говорится в сообщении.
Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября заявил о том, что альянс запускает операцию «Восточный часовой», чтобы укрепить позиции на восточном фланге. В ней задействуют силы ряда членов блока, в том числе Великобритании, Германии, Дании и Франции.
Операцию «Восточный часовой» начали из-за сбитых 10 сентября в воздушном пространстве Польши беспилотников. Польские власти назвали их российскими. Рютте также заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что дроны принадлежали России. Эту точку зрения поддержали 46 стран, которые согласились с причастностью России к инциденту.
В посольстве России в Варшаве сообщили, что беспилотники двигались со стороны Украины. В российском Минобороны уточнили, что удары по территории Польши не планировались, отметив при этом, что максимальная дальность полета применявшихся дронов не превышает 700 км.
После случившегося несколько стран НАТО решили отправить в Польшу дополнительное военное оснащение. Франция направила три истребителя Rafale, Великобритания — самолеты Eurofighter Typhoon, Чехия — три вертолета Ми-17 и примерно сто военнослужащих, а Швеция — системы ПВО и авиацию. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Нидерланды предоставят зенитные комплексы Patriot. Германия увеличила присутствие истребителей Eurofighter у польской границы для усиления патрулирования воздушного пространства.
Кроме того, Польша на неопределенный срок закрыла границу с Белоруссией на фоне совместных российских и белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые продлятся до 16 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «учения являются плановыми и не нацелены против кого-либо».