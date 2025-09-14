Президент Польши согласился с пребыванием в стране войск НАТО

Операцию «Восточный часовой» начали из-за сбитых 10 сентября в воздушном пространстве Польши беспилотников. Польские власти назвали их российскими. Рютте также заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что дроны принадлежали России. Эту точку зрения поддержали 46 стран, которые согласились с причастностью России к инциденту.