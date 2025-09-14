Дельфин Севушка и нарядная комиссия: чем запомнились выборы губернатора Севастополя

На избирательном участке № 159 Нахимовского района свой голос отдал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, которому в июле исполнился 101 год. Ветерана приветствовали представители Севастопольской городской избирательной комиссии и делегация из Запорожской области. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на своем избирательном участке в 39-й школе вместе с супругой и сыном, подчеркнув, что для его семьи это давняя традиция.