Дельфин Севушка и нарядная комиссия: чем запомнились выборы губернатора Севастополя

На избирательном участке № 159 Нахимовского района свой голос отдал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, которому в июле исполнился 101 год. Ветерана приветствовали представители Севастопольской городской избирательной комиссии и делегация из Запорожской области. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на своем избирательном участке в 39-й школе вместе с супругой и сыном, подчеркнув, что для его семьи это давняя традиция.
Севастопольцы фотографируются с дельфином Севушкой, который сопровождает избирателей все дни голосования. Он с удовольствием позирует для снимков и готов делать совместные фотографии с красочными тематическими табличками. Также всех желающих сделать свой выбор встречают нарядные члены комиссии в патриотичных футболках.
Как рассказали в Севизбиркоме, многие избиратели не оставили в стороне даже питомцев. Хвостики терпеливо ждут хозяев, некоторые заходят в кабинку для «моральной поддержки» в момент принятия решения.
Подробнее — в фоторепортаже.