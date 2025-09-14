Ричмонд
Дельфин Севушка и нарядная комиссия: чем запомнились выборы губернатора Севастополя

В Севастополе проходит основной период голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. На 187 избирательных участках царит атмосфера праздника: родители берут с собой детей, приучая будущих избирателей к важной традиции, а долгожители приходят на участки одними из первых, чтобы лично выразить свою гражданскую позицию.

13

На избирательном участке № 159 Нахимовского района свой голос отдал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, которому в июле исполнился 101 год. Ветерана приветствовали представители Севастопольской городской избирательной комиссии и делегация из Запорожской области. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на своем избирательном участке в 39-й школе вместе с супругой и сыном, подчеркнув, что для его семьи это давняя традиция.

Севастопольцы фотографируются с дельфином Севушкой, который сопровождает избирателей все дни голосования. Он с удовольствием позирует для снимков и готов делать совместные фотографии с красочными тематическими табличками. Также всех желающих сделать свой выбор встречают нарядные члены комиссии в патриотичных футболках.

Как рассказали в Севизбиркоме, многие избиратели не оставили в стороне даже питомцев. Хвостики терпеливо ждут хозяев, некоторые заходят в кабинку для «моральной поддержки» в момент принятия решения.

Подробнее — в фоторепортаже.