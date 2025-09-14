Ричмонд
Посол РФ в Румынии вызван в МИД из-за дрона в воздушном пространстве страны

Посла России в Бухаресте Владимира Липава вызвали в МИД. Об этом сообщила министр иностранных дел Оана Цою. Она связала это с нарушением воздушного пространства республики.

Источник: РИА "Новости"

В эфире Digi 24 Цою заявила, что Румыния планирует выразить протест российскому дипломату. Как утверждает глава МИД, нарушивший польское воздушное пространство БПЛА принадлежал России.

«Важно четко дать понять, что для нас неприемлемо, чтобы российский беспилотник вторалгся в наше воздушное пространство», — сказала Оана Цою. Она добавила, что Румыния выступает за укрепление восточного фланга НАТО.

Минобороны Румынии заявило, что обнаруженный 13 сентября беспилотник находился примерно в 20 км к юго-западу от села Килии-Веке. Из заявления ведомства следует, что беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

12 сентября Владимира Липаева вызывали в МИД Румынии из-за инцидента с БПЛА в Польше. Тогда власти республики заявляли как минимум о 19 нарушениях воздушного пространства страны, несколько беспилотников были сбиты. По версии польской стороны, они принадлежали России. 13 сентября страны НАТО начали операцию «Восточный страж» для укрепления восточного фланга альянса.

