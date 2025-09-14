Посол РФ в Румынии вызван в МИД из-за дрона в воздушном пространстве страны

«Важно четко дать понять, что для нас неприемлемо, чтобы российский беспилотник вторалгся в наше воздушное пространство», — сказала Оана Цою. Она добавила, что Румыния выступает за укрепление восточного фланга НАТО.
Минобороны Румынии заявило, что обнаруженный 13 сентября беспилотник находился примерно в 20 км к юго-западу от села Килии-Веке. Из заявления ведомства следует, что беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.
12 сентября Владимира Липаева вызывали в МИД Румынии из-за инцидента с БПЛА в Польше. Тогда власти республики заявляли как минимум о 19 нарушениях воздушного пространства страны, несколько беспилотников были сбиты. По версии польской стороны, они принадлежали России. 13 сентября страны НАТО начали операцию «Восточный страж» для укрепления восточного фланга альянса.