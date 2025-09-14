ПАС готовит «подушку» безопасности: ЦИК Молдовы работает на власть, обвиняет в нарушениях оппозицию и открывает участки для диаспоры по своему усмотрению

Экс-председатель Центризбиркома Молдовы Юрий Чокан, в эфире одного из молдавских телеканалов, обратил внимание на явную несостыковку, когда минувшие президентские выборы признаны Конституционным судом, а демонстративная истерия вокруг предполагаемого подкупа избирателей не идёт на спад.
По его словам, это вызывает вопросы, поскольку к заседанию Конституционного суда были представлены и документы о предполагаемом подкупе, однако КС не счёл их повлиявшими на результаты:
«Мы видим, что происходит — полиция выявляет схемы, но я не согласен, что они носят массовый характер и это влияет на выборы. Приведу самый банальный юридический аргумент. Мы видели какая была медийная кампания на президентских выборах вокруг этой темы. КС утвердил результаты и президентских выборов, и референдума. Это значит, что те явления, которые полиция нашла и смогла предъявить доказательства и людей наказать — не повлияли никоим образом на результаты выборов».
Чокан подчеркнул, что если исходить из предположений правоохранительных органов, что не менее 10% голосов были куплены в 2024 году, то выборы категорически нельзя было признавать, несмотря на результаты:
«Такие выборы несвободны и никакой судья никогда их не утвердит. Выборы были утверждены? Значит у меня есть веские основания предполагать, что было не совсем так (в отношении предположений полиции и СИБа о масштабе подкупа избирателей)».
Юрий Чокан также отметил, что рост числа избирательных участков за рубежом не может продолжаться бесконечно.
По его словам, международная практика показывает, что, если количество голосующих за границей достигает от трети до двух третей от числа избирателей в стране, государство должно ограничивать их влияние.
Он подчеркнул, что власть должна обеспечить баланс между голосованием за рубежом и внутри страны.
«Мы приближаемся к пределу, когда придётся принимать более сложные решения. Влияние диаспоры не должно превалировать над влиянием граждан, живущих в Молдове и напрямую зависящих от действий правительства», — отметил Чокан.
