ПАС готовит «подушку» безопасности: ЦИК Молдовы работает на власть, обвиняет в нарушениях оппозицию и открывает участки для диаспоры по своему усмотрению

«Мы видим, что происходит — полиция выявляет схемы, но я не согласен, что они носят массовый характер и это влияет на выборы. Приведу самый банальный юридический аргумент. Мы видели какая была медийная кампания на президентских выборах вокруг этой темы. КС утвердил результаты и президентских выборов, и референдума. Это значит, что те явления, которые полиция нашла и смогла предъявить доказательства и людей наказать — не повлияли никоим образом на результаты выборов».