В Башкирии завершился Единый день голосования

14 сентября, в единый день голосования в республике прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Источник: ОП РБ

В 21:00 все избирательные участки, задействованные для проведения голосования на местных выборах, закрылись для подведения его итогов.

В избирательные бюллетени было внесено 652 кандидата, в том числе 13 участников СВО. Они выдвинуты региональными отделениями политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия — За правду, «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Яблоко» и общественной организации «Опора России», 34 кандидата участвовали в выборах в порядке самовыдвижения.

По информации регионального избиркома, организацией и проведением выборов занимались 48 территориальных и 256 участковых избирательных комиссий.

Следующий этап — процедура установления итогов голосования.

Ранее сообщалось, что от общественных наблюдателей в штаб поступило более 400 сообщений с информацией о ходе проведения выборов.

