Навроцкий подписал согласие на усиление войск НАТО в соседней с Беларусью Польше

Президент соседней с Беларусью Польши Кароль Навроцкий согласился на усиление войск НАТО, передает РИА Новости.
Дополнительный контингент НАТО будет находиться в Польше в рамках операции «Восточный страж», которую Североатлантический альянс запустил в пятницу, 12 сентября. Она стартовала после инцидента с БПЛА в Польше и направлена на усиление обороны восточного фланга.
Бюро национальной безопасности страны заявило следующее:
«Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши контингента иностранных войск государств — участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции “Восточный страж”.
Однако подробности постановления не сообщаются — они засекречены.
