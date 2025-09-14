Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий подписал согласие на усиление войск НАТО в соседней с Беларусью Польше

Президент соседней с Беларусью Польши согласился на усиление войск НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент соседней с Беларусью Польши Кароль Навроцкий согласился на усиление войск НАТО, передает РИА Новости.

Дополнительный контингент НАТО будет находиться в Польше в рамках операции «Восточный страж», которую Североатлантический альянс запустил в пятницу, 12 сентября. Она стартовала после инцидента с БПЛА в Польше и направлена на усиление обороны восточного фланга.

Бюро национальной безопасности страны заявило следующее:

«Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши контингента иностранных войск государств — участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции “Восточный страж”.

Однако подробности постановления не сообщаются — они засекречены.

Тем временем Министерство ЖКХ заявило о сносе 185 ветхих и неиспользуемых жилых домов в Беларуси. А белорусский риэлтор сказала, что сталинки простоят лет 150.

Также «Белкоммунмаш» заявил о выпуске пригородного электробуса.

Еще ядовитый паук-оса распространяется по Беларуси — он замечен под Минском.

Здесь же перспективы Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше