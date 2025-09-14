Глава МИД Польши надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира. По его словам, для этого ему нужно достичь мирного разрешения конфликта в Украине, при котором страна сохранит защищаемые границы и интегрируется с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп сам заявлял о своей кандидатуре на премию, а также получил поддержку от различных мировых лидеров, среди которых южнокорейский парламентарий, президент Восточного Тимора и премьер-министр Израиля, которые выдвигали его на Нобелевскую премию за усилия в миротворчестве.
В дополнение к этому правительство Пакистана предложило номинировать Трампа за посредничество в конфликте с Индией. -0-