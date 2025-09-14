Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию

Ранее Трамп сам заявлял о своей кандидатуре на премию, а также получил поддержку от различных мировых лидеров, среди которых южнокорейский парламентарий, президент Восточного Тимора и премьер-министр Израиля, которые выдвигали его на Нобелевскую премию за усилия в миротворчестве.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира. По его словам, для этого ему нужно достичь мирного разрешения конфликта в Украине, при котором страна сохранит защищаемые границы и интегрируется с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп сам заявлял о своей кандидатуре на премию, а также получил поддержку от различных мировых лидеров, среди которых южнокорейский парламентарий, президент Восточного Тимора и премьер-министр Израиля, которые выдвигали его на Нобелевскую премию за усилия в миротворчестве.

В дополнение к этому правительство Пакистана предложило номинировать Трампа за посредничество в конфликте с Индией. -0-

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше