Сенатор Грэм: санкции США против России не сработали

Санкции Соединенных Штатов Америки, введенные в отношении России, не возымели необходимого действия, поэтому новый пакет будет направлен против Бразилии, Индии и КНР, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
«(Новый. — Прим. ред.) законопроект (о санкциях) не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ», — сказал он в эфире NBC News.
По словам сенатора, Вашингтон недоволен, что страны Европы «не хотят идти по этому пути», однако они должны будут принять подход президента США Дональда Трампа.
«(Необходимо) ввести тарифы против тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ», — сказал Грэм.
Напомним, ранее Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против Москвы, если союзники по НАТО полностью прекратят импорт российской нефти. Кроме того, он предложил повысить пошлины на товары из Китая до 50−100%. Журналисты New York Times указали, что президент США выдвинул нереалистичные требования к странам НАТО.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.