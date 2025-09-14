Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер»: В США снова заявили о готовности ввести санкции против РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности Конгресса ввести новые санкционные меры против России, однако окончательное решение остаётся за президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

Источник: Life.ru

«Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — заявил он.

При этом спикер подчеркнул, что финальное слово остается за президентом Трампом, поскольку именно его подпись превращает законопроекты в законы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жёсткие санкционные меры против России при условии полного отказа всех стран НАТО от российской нефти. Параллельно он призвал альянс ввести повышенные пошлины (50−100%) на китайские товары, утверждая, что такие меры могут оказать давление на стороны украинского конфликта и способствовать его разрешению.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше