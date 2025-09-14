«Отчаянные времена требуют отчаянных мер»: В США снова заявили о готовности ввести санкции против РФ

«Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — заявил он.
При этом спикер подчеркнул, что финальное слово остается за президентом Трампом, поскольку именно его подпись превращает законопроекты в законы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жёсткие санкционные меры против России при условии полного отказа всех стран НАТО от российской нефти. Параллельно он призвал альянс ввести повышенные пошлины (50−100%) на китайские товары, утверждая, что такие меры могут оказать давление на стороны украинского конфликта и способствовать его разрешению.