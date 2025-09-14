Ранее сообщалось, что курс Молдавии на евроинтеграцию под руководством Майи Санду и партии PAS привёл страну в состояние выживания. Согласно данным румынской газеты Dimineata, за пять лет их правления уровень бедности в Молдавии достиг 33,6%, что выше, чем в начале нынешнего десятилетия. Если в 2020 году каждый четвёртый житель страны испытывал серьёзные финансовые трудности, то сейчас каждый третий молдаванин вынужден жить на сумму, не достигающую прожиточного минимума.