Украинские мужчины от 18 до 22 лет массово бегут в Польшу

Мужчины от 18 до 22 лет массово прибывают в Польшу из Украины после снятия запрета не выезд с территории этой страны для граждан этого возраста, пишет Rzeczpospolita.
Сообщается, что только за первую неделю после вступления новых правил в силу на территорию Польши въехали 10,6 тысячи молодых украинцев.
«Решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — отмечает издание.
Польский генерал Роман Полько, комментарий которого приводит издание, заявил, что значительная часть украинской молодежи боится мобилизации и отправки на передовую без достаточной подготовки. Он отметил, что не винит молодых украинцев за их выбор эмигрировать.
Напомним, 26 августа стало известно, власти Украины разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы страны во время военного положения.