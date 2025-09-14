«Пустая трата времени»: В ГД раскрыли новые способы Запада повлиять на россиян на выборах

Ранее сообщалось, что в России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Из них более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации, а также выборов депутатов в 11 законодательных собраний. В ЦИК отметили, что избирательный процесс идёт штатно.