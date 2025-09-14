Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов

В Самаре избирательные комиссии закрылись, ведется подсчет голосов.

В воскресенье, 14 сентября 2025 года, в Самарской области завершился последний день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Оно длилось три дня. Об этом сообщили в избиркоме региона.

«В 20:00 все избирательные участки закрылись. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей», — рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 18:00, явка избирателей на выборах депутатов в Самаре составила 18,88%, а в муниципалитетах — 37,30%. Подсчет голосов пока продолжается.

Напомним, в Самарской области первый день голосования на выборах депутатов совпал с региональным праздником — Днем дружбы народов. Некоторые жители пришли одетые в народном стиле. Голосуют и молодожены.