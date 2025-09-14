Филиппо заявил об «одержимости» Макрона Путиным

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе выступления в Аррасе заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон одержим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил политик в эфире телеканала LDC News Agency.
Аудитория встретила это заявление смехом. Филиппо также добавил, что Россия не представляет угрозы для Франции.
«Мы повторяем это четко, потому что наши соотечественники должны это услышать. Во Франции нет никакой российской угрозы», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что во Франции более сотни депутатов подписали проект об импичменте президента страны Эммануэля Макрона.