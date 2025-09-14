Голосование на территории Нижегородской области завершено 14 сентября. Все 1275 избирательных участков, которые были задействованы, закрылись в 20:00, сообщает региональный избирком.
«После окончания времени голосования на избирательных участках начинается подсчет голосов избирателей и проводится без перерыва до установления итогов голосования», — уточняется в сообщении.
Напомним, что, по состоянию на 18:00, явка по региону составила 24,66%. На выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода — 20,41%.
Ранее сообщалось, что мониторинговая группа Общественного штаба проконтролировала голосование в деревнях Ржавка и Федяково.