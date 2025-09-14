Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голосование на территории Нижегородской области завершено

Все избирательные участки закрылись для голосования.

Источник: Время

Голосование на территории Нижегородской области завершено 14 сентября. Все 1275 избирательных участков, которые были задействованы, закрылись в 20:00, сообщает региональный избирком.

«После окончания времени голосования на избирательных участках начинается подсчет голосов избирателей и проводится без перерыва до установления итогов голосования», — уточняется в сообщении.

Напомним, что, по состоянию на 18:00, явка по региону составила 24,66%. На выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода — 20,41%.

Ранее сообщалось, что мониторинговая группа Общественного штаба проконтролировала голосование в деревнях Ржавка и Федяково.