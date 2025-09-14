«Вуэльта Испании»: последний этап велогонки отменен из-за протестов активистов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний этап многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Испании» был отменен в результате протестов активистов, вышедших на трассу с палестинскими флагами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на испанское издание Mundo Deportivo.
Протестующие использовали дымовые шашки и блокировали движение, что привело к столкновениям с полицией. В результате напряженной ситуации организаторы гонки приняли решение отменить финальный этап, который должен был стать кульминацией этого престижного события.
Международное спортивное сообщество с тревогой отреагировало на произошедшее, подчеркивая важность обеспечения безопасности как участников, так и зрителей. Протесты стали отражением более широких социальных и политических вопросов, которые волнуют общество в последнее время. Власти продолжают расследование инцидента и призывают к диалогу для предотвращения подобных ситуаций в будущем. -0-