Совет Федерации РФ рассматривает международные соглашения о защите электорального суверенитета

Климов отметил высокий интерес к опыту, который был накоплен Россией и ее коллегами из комиссии Государственной думы, занимающейся расследованием вмешательства иностранных государств.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил о рассмотрении возможности заключения ряда международных соглашений на межпарламентском и межпартийном уровнях, направленных на защиту электорального суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время рассматривается серия двусторонних и многосторонних соглашений, которые помогут странам мирового большинства в сохранении их электорального суверенитета. Климов также упомянул, что к странам мирового большинства относятся государства БРИКС. -0-