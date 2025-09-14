Совет Федерации РФ рассматривает международные соглашения о защите электорального суверенитета

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил о рассмотрении возможности заключения ряда международных соглашений на межпарламентском и межпартийном уровнях, направленных на защиту электорального суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.