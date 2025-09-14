В России завершился единый день голосования

В Москве выборы не проводились, однако для жителей 19 регионов открыли экстерриториальные участки. Проголосовать можно было не только в торговых центрах, но и, например, на станции метро «Курская» или в гостинице «Дельта» в Измайлово. В 24 регионах 50 тыс. человек проголосовали досрочно и, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это удалось организовать в том числе благодаря женщинам, которые на «бульдозерах, моторных лодках, на упряжках, на оленьих, на собачьих» добирались до избирателей.