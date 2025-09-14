В России завершился единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. В этом году жители 20 регионов выбирали губернаторов и порядка 46 тыс. депутатов, но не Госдумы — это связано с принятыми в 2024 году поправками, которые запретили проводить довыборы в год, предшествующий проведению основных в нижнюю палату парламента.
В 14 регионах выборы проходили планово с участием действующих губернаторов. Среди них — Рустам Минниханов, возглавляющий Татарстан с 2010 года, Александр Дрозденко (Ленинградская область) и Сергей Ситников (Костромская область), занимающие пост губернатора с 2012-го. Для ряда руководителей эти выборы стали вторыми. В шести регионах выборы их глав были досрочными.
Одновременно избирались 11 региональных законодательных органов власти, в том числе в Коми, Калужской и Костромской областях, где кампания совпала с губернаторской.
В Москве выборы не проводились, однако для жителей 19 регионов открыли экстерриториальные участки. Проголосовать можно было не только в торговых центрах, но и, например, на станции метро «Курская» или в гостинице «Дельта» в Измайлово. В 24 регионах 50 тыс. человек проголосовали досрочно и, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это удалось организовать в том числе благодаря женщинам, которые на «бульдозерах, моторных лодках, на упряжках, на оленьих, на собачьих» добирались до избирателей.
ЦИК разрешила избирательным комиссиям приграничных регионов со «средним» уровнем реагирования расширять формы голосования. Решение о том, какие именно способы применять — включая, например, голосование на придомовых территориях, — комиссии принимали самостоятельно. Мера, в частности, коснулась Курской и Крымской областей, а также Краснодарского края. Всего в приграничных регионах прошло более 600 кампаний.
В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) прошло в 24 регионах. В 18 из них проголосовать онлайн можно было на выборах всех уровней, в шести — только в отдельных кампаниях. Впервые ДЭГ применили в Северной Осетии, Удмуртии и Самарской области. Всего эта форма использовалась более чем в 250 избирательных кампаниях. 11 сентября Памфилова заявила об «ажиотаже» желающих выбрать этот вариант для голосования — заявления подали 1,7 млн человек.
Срок голосования в рамках крупных избирательных кампаний в зависимости от региона отличался: в 37 из них он составил три дня, в одном — два дня, в трех — один день. Наблюдали за выборами более 160 тыс. человек, в 68 регионах работали штабы общественного наблюдения: 154 филиала с общей численностью штабов в 2 тыс. человек.