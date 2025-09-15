Спикер Джонсон фразой «давно пора» оценил шанс санкций США против России

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. Я имею в виду, что, думаю, в конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.