Спикер Джонсон фразой «давно пора» оценил шанс санкций США против России

Введение санкций против России назрело, но окончательное решение по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью CBS.

Источник: РБК

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. Я имею в виду, что, думаю, в конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.

Джонсон отметил, что «конгресс не может действовать исключительно по собственной инициативе», так как любой закон подписывает президент, и в вопросе санкций «должно быть партнерство».

Трамп не раз угрожал России новыми ограничениями, но пока решился только на вторичные санкции — это пошлины в отношении импорта из Индии, покупающей российскую нефть. Размер тарифа составил 25% в дополнение к 25% из-за торговых дисбалансов. Несмотря на такую меру, Нью-Дели не стал отказываться от закупок у Москвы.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. По мнению президента, продолжение закупок энергоносителей странами альянса у России ослабляет позицию на переговорах. Также он призвал союзников ввести пошлины в размере 50−100% против Китая, заявив, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Трамп отметил, что эти меры будут сняты после окончания военных действий.

The New York Times отметила, что европейские страны — члены НАТО «почти наверняка» не выполнят условие Трампа по российской нефти. В частности, с большой вероятностью не станут отказываться от закупок Венгрия и Турция.

Россия считает санкции незаконными. Российские власти подчеркивали, что стране удалось снизить зависимость от экспорта углеводородов.

