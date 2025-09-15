Спикер Джонсон фразой «давно пора» оценил шанс санкций США против России

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. Я имею в виду, что, думаю, в конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.
Джонсон отметил, что «конгресс не может действовать исключительно по собственной инициативе», так как любой закон подписывает президент, и в вопросе санкций «должно быть партнерство».
Трамп не раз угрожал России новыми ограничениями, но пока решился только на вторичные санкции — это пошлины в отношении импорта из Индии, покупающей российскую нефть. Размер тарифа составил 25% в дополнение к 25% из-за торговых дисбалансов. Несмотря на такую меру, Нью-Дели не стал отказываться от закупок у Москвы.
13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. По мнению президента, продолжение закупок энергоносителей странами альянса у России ослабляет позицию на переговорах. Также он призвал союзников ввести пошлины в размере 50−100% против Китая, заявив, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Трамп отметил, что эти меры будут сняты после окончания военных действий.
The New York Times отметила, что европейские страны — члены НАТО «почти наверняка» не выполнят условие Трампа по российской нефти. В частности, с большой вероятностью не станут отказываться от закупок Венгрия и Турция.
Россия считает санкции незаконными. Российские власти подчеркивали, что стране удалось снизить зависимость от экспорта углеводородов.