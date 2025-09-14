Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: 10 попыток терактов с БПЛА зафиксировано на избирательных участках

Министерство внутренних дел России сообщило о десяти зафиксированных попытках совершения террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на избирательных участках в ходе выборов. Об этом заявил начальник главного управления МВД Ленар Габдурахманов, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Источник: Life.ru

«Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась», — рассказал Габдурахманов.

Он уточнил, что семь инцидентов произошли в Белгородской области и три в Брянской, при этом в двух случаях голосование было оперативно перенесено на резервные участки. Представитель МВД подчеркнул, что в результате этих попыток никто из граждан, пришедших проголосовать, и членов избирательных комиссий не пострадал, а избирательный процесс продолжился в штатном режиме без серьёзных сбоев.

Напомним, в рамках Единого дня голосования, проходящего с 12 по 14 сентября во всех 81 регионе России, избиратели участвуют примерно в 5 тысячах избирательных кампаний различного уровня. Гражданам предстоит определить глав более двадцати субъектов федерации, сформировать состав одиннадцати региональных парламентов, а в 25 регионах — выбрать мэров и депутатов местных советов. Согласно предварительным данным, представители партии «Единая Россия» демонстрируют значительную поддержку избирателей и набирают абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов в четырёх субъектах РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше