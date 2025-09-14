Российскому послу в Румынии выразили протест

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии.
Липаеву в румынском дипломатическом ведомстве выразили протест из-за якобы инцидента с беспилотником.
Румыния утверждает, что в воздушном пространстве страны в течение 50 минут был российский БПЛА. Доказательств не приводится.
