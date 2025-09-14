Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предложили убивать бездомных и психбольных после смерти украинской беженки

Телеведущий Fox News Брайан Килмид спровоцировал скандал в США, предложив применять к бездомным и психически больным «принудительную смертельную инъекцию».

Телеведущий Fox News Брайан Килмид спровоцировал скандал в США, предложив применять к бездомным и психически больным «принудительную смертельную инъекцию». Его слова прозвучали в эфире при обсуждении убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.

«Просто убейте их», — заявил Килмид, комментируя преступление. Эти слова вызвали волну критики в соцсетях и среди зрителей.

Позже ведущий принес извинения.

«Я извиняюсь за это крайне бездушное замечание. Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как преступник в Северной Каролине», — оправдался он.

Напомним, Заруцкая была убита 22 августа. 34-летний бездомный и неоднократно судимый Декарлос Браун напал на нее прямо в вагоне метро и несколько раз ударил ножом в шею.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.