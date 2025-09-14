На Западе раскрыли правду о Макроне: он просто одержим Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет все признаки одержимости российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе выступления в городе Аррас. Видео опубликовано на YouTube-канале LDC News Agency.
«Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — отметил Филиппо.
По словам политика, французское общество должно осознать отсутствие угрозы со стороны России. Он уверен, что настоящей угрозой Франции является ее президент. Филиппо с иронией спросил, не влюблен ли Макрон немного в российского президента.
Как писал сайт KP.RU, ранее Флориан Филиппо потребовал немедленно объявить импичмент французскому президенту. Поводом для этого послужило высказывание Макрона о некой необходимости направить для «защиты воздушного пространства Польши» три французских истребителя. Он усмотрел в этом заявлении стремление хозяина Елисейского дворца к эскалации конфликта на Украине.