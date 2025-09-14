Ричмонд
Bild: ФРГ ведет с «Талибаном» переговоры о депортации афганских мигрантов

В настоящее время ведется подготовка к отправке немецкой делегации в Кабул для продолжения диалога.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное правительство Германии проводит закрытые переговоры с движением «Талибан» с целью организации депортации на родину афганских мигрантов, совершивших преступления. Об этом пишет Bild.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в начале сентября представители МВД ФРГ уже провели встречу с талибами в Катаре для выработки механизма регулярной высылки.

В настоящее время ведется подготовка к отправке немецкой делегации в Кабул для продолжения диалога, при этом Катар выступает в роли посредника.

Планируется, что депортация афганских мигрантов будет осуществляться на постоянной основе с использованием чартерных и регулярных рейсов.

Ранее сообщалось, что Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев.