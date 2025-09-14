Ричмонд
Минниханов поблагодарил татарстанцев за активную гражданскую позицию

Рустам Минниханов на концерте «Всей семьей на выборы», который сейчас проходит возле Центра семьи «Казан», поблагодарил татарстанцев за активную гражданскую позицию.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Искренне приветствую всех, кто собрался здесь, кто находится в прямом эфире, и хочу поблагодарить вас за вашу гражданскую позицию. Выборы завершены, более 75% избирателей приняли активное участие в этой работе. Я искренне благодарю все города, районы республики, Ильсур Раисович (мэр Казани Ильсур Метшин — прим. Т-и), вас, вашу команду, избирательную комиссию.

сказал Минниханов

Политик также отметил, что выборы были организованы на самом высоком уровне.

«И, конечно же, в этом году есть некая особенность, что наши участники СВО тоже имели возможность проголосовать. Те, кто находится в Москве, тоже имели возможность проголосовать. И всё это говорит о том, что мы патриоты нашей республики, нашей страны. И, конечно, каждый из вас привносит очень много для того, чтобы наша республика, наша столица стала краше», — заключил Рустам Минниханов.

Сегодня, 14 сентября, в Татарстане проходил единый день голосования. Жители республики выбирали Раиса Татарстана. Также были организованы выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу № 18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

В выборах Раиса Татарстана участвовали четыре кандидата (в алфавитном порядке): Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).

В муниципальных выборах участвовали свыше 11,4 тыс. кандидатов, среди них — представители основных партий и более 2,6 тыс. самовыдвиженцев. В общей сложности 2752 избирательных участка работали с 7.00 до 20.00.

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» также проходит 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!», который завершится в 22.00.

