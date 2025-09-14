Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани проголосовали свыше 2,4 миллиона избирателей

По словам председателя избирательной комиссии региона Алексея Черненко, пять лет назад явка была ниже.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае завершается третий день голосования, и явка показывает высокие результаты. Как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, по состоянию на 10 утра участие в выборах приняли более 2 миллионов 468 тысяч жителей региона, что составляет 55,2% от общего числа избирателей.

Он отметил, что активность избирателей ожидаемо высокая — во многом благодаря проделанной работе по информированию и созданным условиям на участках. «Это отражает и кубанский характер: жители края привыкли активно участвовать в делах своей станицы, хутора и страны», — подчеркнул Черненко.

Для сравнения: пять лет назад явка была ниже и составляла около 49%. По словам главы избиркома, задача не заключается в том, чтобы гнаться за цифрами, главное — дать возможность каждому реализовать своё право голоса.

Отдельное внимание он уделил работе тысяч людей, которые обеспечивают порядок и комфорт в дни голосования — от сотрудников правоохранительных органов до работников, отвечающих за организацию условий на участках. Особо Черненко выделил вклад общественных наблюдателей, которые контролируют процесс и помогают пресекать появление фейков. «В информационный век особенно важно иметь объективных оценщиков, которые дают честную картину происходящего», — отметил он.