На Кубани проголосовали свыше 2,4 миллиона избирателей

В Краснодарском крае завершается третий день голосования, и явка показывает высокие результаты. Как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, по состоянию на 10 утра участие в выборах приняли более 2 миллионов 468 тысяч жителей региона, что составляет 55,2% от общего числа избирателей.
Он отметил, что активность избирателей ожидаемо высокая — во многом благодаря проделанной работе по информированию и созданным условиям на участках. «Это отражает и кубанский характер: жители края привыкли активно участвовать в делах своей станицы, хутора и страны», — подчеркнул Черненко.
Для сравнения: пять лет назад явка была ниже и составляла около 49%. По словам главы избиркома, задача не заключается в том, чтобы гнаться за цифрами, главное — дать возможность каждому реализовать своё право голоса.
Отдельное внимание он уделил работе тысяч людей, которые обеспечивают порядок и комфорт в дни голосования — от сотрудников правоохранительных органов до работников, отвечающих за организацию условий на участках. Особо Черненко выделил вклад общественных наблюдателей, которые контролируют процесс и помогают пресекать появление фейков. «В информационный век особенно важно иметь объективных оценщиков, которые дают честную картину происходящего», — отметил он.