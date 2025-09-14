На Кубани проголосовали свыше 2,4 миллиона избирателей

Отдельное внимание он уделил работе тысяч людей, которые обеспечивают порядок и комфорт в дни голосования — от сотрудников правоохранительных органов до работников, отвечающих за организацию условий на участках. Особо Черненко выделил вклад общественных наблюдателей, которые контролируют процесс и помогают пресекать появление фейков. «В информационный век особенно важно иметь объективных оценщиков, которые дают честную картину происходящего», — отметил он.