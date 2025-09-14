Булгакова: Более 60 общественных организаций обеспечивают контроль на выборах

Ранее сообщалось, что в России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Избирателям предстоит проголосовать на более чем 20 выборах, среди которых — определение глав субъектов федерации и формирование состава законодательных собраний в 11 регионах. Как заявили в ЦИК, процесс проходит в рабочем режиме, без сбоев.