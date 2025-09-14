Ричмонд
Фармацевтика, с/х, энергетика. Дипломат пояснил, чем интересны друг другу Беларусь и Венгрия

На уходящей неделе с визитом в Минске побывал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Также в нашу страну приехали представители около 20 венгерских компаний.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович в эфире телеканала СТВ рассказал, чем две страны интересны друг другу, сообщает БЕЛТА.

На уходящей неделе с визитом в Минске побывал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Также в нашу страну приехали представители около 20 венгерских компаний.

Рыженков: Беларуси и Венгрии удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне.

«Основные направления, которые представляют приехавшие в Минск предприятия, — фармацевтика и медицина, сельское хозяйство, вопросы энергетики. Это как раз те направления, которые позволяют нам сохранять тот позитивный багаж, который у нас сложился, и искать пути для новых шагов навстречу друг другу», — подчеркнул Владимир Улахович.

По его словам, в сельском хозяйстве обе страны имеют высокоразвитый аграрный сектор. «И Венгрия, и Беларусь давно сотрудничают в области животноводства, птицеводства, особенно в последнее время в области семеноводства», — обратил внимание посол.

Говоря о сотрудничестве в области энергетики, Владимир Улахович обратил внимание: «В Островце успешно работает наша БелАЭС. Такой же проект реализуется в городе Пакш — “Пакш-II”. И вполне понятно, почему и руководители городов готовы сотрудничать. В целом это направление очень успешно у нас развивается».-0-

