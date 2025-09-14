Башанкаев: Более 1600 военнослужащих СВО участвуют в избирательном процессе

Напомним, что с 12 по 14 сентября в Российской Федерации проводится Единый день голосования. По всей стране, в 81 регионе, запланировано проведение порядка 5 тысяч выборов разного уровня. Среди них более 20 кампаний связаны с избранием глав регионов и выборами депутатов в 11 региональных парламентов. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком.