МВД пресекло попытки оппозиции из-за рубежа сорвать выборы в России

«Призывали своих, пусть и малочисленных, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет», — сообщил журналистам Ленар Габдурахманов во время выступления в информационном центре ЦИК.