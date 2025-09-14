МВД пресекло попытки оппозиции из-за рубежа сорвать выборы в России

Представители оппозиции призывали своих немногочисленных сторонников попытаться сорвать проведение выборов в РФ, приходя одновременно на избирательные участки и создавая искусственные очереди. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
«Призывали своих, пусть и малочисленных, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет», — сообщил журналистам Ленар Габдурахманов во время выступления в информационном центре ЦИК.
По его словам, эти видеозаписи должны были сопровождаться провокационными комментариями о якобы неспособности властей и ЦИК организовать выборы.
По сведениям МВД, призывы оппозиции остались без ответа. Во многом — благодаря тому, что ведомство провело большую профилактическую работу.
Ранее KP.RU сообщил, что МВД РФ возбудило 11 уголовных дел во время проведения Единого дня голосования в стране. Уточняется, что девять из этих уголовных дел завели из-за ложных сообщениях о теракте. Также известно, что МВД зафиксировало десять фактов атак украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях во время проведения голосования.