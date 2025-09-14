В России завершился Единый день голосования

Как ранее сообщал Life.ru, с 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. В 81 регионе проходили около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Более 20 кампаний касаются выборов глав субъектов федерации и выборов депутатов в 11 законодательных собраниях. В 25 регионах граждане выбирают глав муниципалитетов и депутатов на местном уровне.