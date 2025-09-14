МВД сообщило о попытке оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

«Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы», — сообщил Габдурахманов.