Новых украинских резервистов «перемалывают» в ДНР

Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы в район населённого пункта Золотой Колодезь на Добропольском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«На Добропольском направлении, в Добропольском выступе — там мы видим бои в районе Нового Шахова и Золотого Колодезя. В последнем, кстати, имеется в виду Золотой Колодезь, противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника», — сказал руководитель региона на видео, размещённом в его телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады из состава группировки «Южная» успешно поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами, расположенных в районе Краматорска и Дружковки. Уничтожение заданных объектов лишило противника всякой возможности наносить ответные удары в данном секторе.

