Новых украинских резервистов «перемалывают» в ДНР

«На Добропольском направлении, в Добропольском выступе — там мы видим бои в районе Нового Шахова и Золотого Колодезя. В последнем, кстати, имеется в виду Золотой Колодезь, противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника», — сказал руководитель региона на видео, размещённом в его телеграм-канале.