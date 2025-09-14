Погибших при взрыве в Орловской области росгвардейцев наградят посмертно

Трое сотрудников управления Росгвардии по Орловской области, погибшие при взрыве на железнодорожных путях, будут посмертно представлены к государственным наградам. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн.
Семьям погибших будет предоставлена вся необходимая помощь со стороны ведомства и властей Орловской области.
Напомним, инцидент произошел накануне. На месте происшествия нашли три взрывных устройства.
