Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибших при взрыве в Орловской области росгвардейцев наградят посмертно

Трое сотрудников управления Росгвардии по Орловской области, погибшие при взрыве на железнодорожных путях, будут посмертно представлены к государственным наградам.

Трое сотрудников управления Росгвардии по Орловской области, погибшие при взрыве на железнодорожных путях, будут посмертно представлены к государственным наградам. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн.

Семьям погибших будет предоставлена вся необходимая помощь со стороны ведомства и властей Орловской области.

Напомним, инцидент произошел накануне. На месте происшествия нашли три взрывных устройства.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше