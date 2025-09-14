Ричмонд
Сенатор Грэм заявил, что его проект о санкциях направлен на КНР, Индию и Бразилию

Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, объявил о своем законопроекте по санкциям против Российской Федерации, который нацелен на Китай, Индию и Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Грэм отметил, что инициатива направлена на страны, которые покупают российские энергоресурсы по низким ценам. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о связывании новых ограничений с законопроектом о финансировании правительства США остается за лидерами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принятие законопроекта о санкциях будет зависеть от его личного решения. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также выразил готовность ввести санкции против России, но указал, что финальное слово остается за Трампом. -0-

