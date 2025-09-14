Якушев: для «Единой России» на выборах все складывается хорошо

Якушев прокомментировал ход текущей избирательной кампании.
По предварительным результатам ЕДГ-2025 все положительно складывается для «Единой России». Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
«Для “Единой России”, судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо», — сказал Якушев. Его слова передают РИА Новости.
Ранее сенатор Сергей Перминов сообщал, что на выборах-2025 «Единая Россия» планирует скорректировать свое присутствие в ряде региональных парламентов, где ранее партия получила почти все мандаты, оставив оппозиции минимум мест. В частности, изменения ожидались в думах Владимира, Ульяновска, Ставрополя и заксобрании ЯНАО, однако в целом по стране партия рассчитывала увеличить общее число своих депутатов по сравнению с итогами выборов 2020 года.