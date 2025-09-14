Ричмонд
Якушев: для «Единой России» на выборах все складывается хорошо

По предварительным результатам ЕДГ-2025 все положительно складывается для «Единой России». Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Якушев прокомментировал ход текущей избирательной кампании.

«Для “Единой России”, судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо», — сказал Якушев. Его слова передают РИА Новости.

Ранее сенатор Сергей Перминов сообщал, что на выборах-2025 «Единая Россия» планирует скорректировать свое присутствие в ряде региональных парламентов, где ранее партия получила почти все мандаты, оставив оппозиции минимум мест. В частности, изменения ожидались в думах Владимира, Ульяновска, Ставрополя и заксобрании ЯНАО, однако в целом по стране партия рассчитывала увеличить общее число своих депутатов по сравнению с итогами выборов 2020 года.

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
