ЕР проиграла борьбу за пост мэра второго города Хакасии

Единороссы вновь проиграли в протестной Хакасии.
«Единая Россия» не сумела победить КПРФ в борьбе за пост мэра второго города Хакасии — Черногорска. С небольшим отрывом в «угольной столице» победила кандидат от КПРФ Елена Гопина, следует из подсчетов избиркома.
Согласно данным с портала «ГАС выборы», она набрала 29,2% голосов, а единоросс Вячеслав Финогенов — 27,5%. Разрыв составил порядка 200 голосов.
Официальных заявлений от руководства избирательной комиссии пока не было. Не прокомментировали итог кампании и партии.
Поддержку Гопиной оказывал лично председатель КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор-коммунист Валентин Коновалов и другие партийные элиты. Политологи до последнего не брались предсказывать исход борьбы за пост мэра. Как мы писали ранее, поражение ЕР может стоить поста руководителя реготделения Сергею Соколу, возглавляющему Верховный совет.