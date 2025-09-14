Ричмонд
ЕР проиграла борьбу за пост мэра второго города Хакасии

«Единая Россия» не сумела победить КПРФ в борьбе за пост мэра второго города Хакасии — Черногорска. С небольшим отрывом в «угольной столице» победила кандидат от КПРФ Елена Гопина, следует из подсчетов избиркома.

Единороссы вновь проиграли в протестной Хакасии.

Согласно данным с портала «ГАС выборы», она набрала 29,2% голосов, а единоросс Вячеслав Финогенов — 27,5%. Разрыв составил порядка 200 голосов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСклока в ЕР усилила единственного в РФ протестного губернатора.

Официальных заявлений от руководства избирательной комиссии пока не было. Не прокомментировали итог кампании и партии.

Поддержку Гопиной оказывал лично председатель КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор-коммунист Валентин Коновалов и другие партийные элиты. Политологи до последнего не брались предсказывать исход борьбы за пост мэра. Как мы писали ранее, поражение ЕР может стоить поста руководителя реготделения Сергею Соколу, возглавляющему Верховный совет.

