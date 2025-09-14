Ричмонд
Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за сообщений о дронах

Румынская сторона потребовала от России принять незамедлительные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в министерство иностранных дел страны, указано на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

Поводом для этого стали сообщения о возможном нарушении румынского воздушного пространства российскими беспилотными летательными аппаратами.

Также дипломаты передали ноту протеста, расценив произошедшее как недопустимое и безответственное нарушение суверенитета страны.

Румынская сторона потребовала от России принять незамедлительные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Ранее посол Липаев заявил о росте интереса в Румынии к получению российских виз.