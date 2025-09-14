Памфилова: Единый день голосования завершился во всех регионах РФ

Как писал сайт KP.RU, ранее Элла Памфилова сообщила о промежуточных результатах по явке на Единый день голосования 2025 года. В частности, о явке в российских регионах. По словам Памфиловой, на тот момент в выборах приняли участие 16 миллионов человек, многие из них — молодежь. Большинство, как и всегда, сделали это очно — явившись на избирательные участки. Однако 1,41 миллиона человек также поучаствовали онлайн, уточнила она.