Памфилова: Единый день голосования завершился во всех регионах РФ

Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября, предварительные итоги подведут 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Единый день голосования закончился во всех субъектах Российской Федерации, где он проходил. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Единый день голосования — 2025 официально завершен», — отметила она.

Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что предварительные итоги выборов разного уровня в России будут подведены в понедельник, 15 сентября.

Как писал сайт KP.RU, ранее Элла Памфилова сообщила о промежуточных результатах по явке на Единый день голосования 2025 года. В частности, о явке в российских регионах. По словам Памфиловой, на тот момент в выборах приняли участие 16 миллионов человек, многие из них — молодежь. Большинство, как и всегда, сделали это очно — явившись на избирательные участки. Однако 1,41 миллиона человек также поучаствовали онлайн, уточнила она.

Напомним, Единый день голосования в этом году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов заксобраний.

