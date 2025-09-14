Памфилова: Единый день голосования завершился во всех регионах РФ

Единый день голосования закончился во всех субъектах Российской Федерации, где он проходил. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Единый день голосования — 2025 официально завершен», — отметила она.
Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что предварительные итоги выборов разного уровня в России будут подведены в понедельник, 15 сентября.
Как писал сайт KP.RU, ранее Элла Памфилова сообщила о промежуточных результатах по явке на Единый день голосования 2025 года. В частности, о явке в российских регионах. По словам Памфиловой, на тот момент в выборах приняли участие 16 миллионов человек, многие из них — молодежь. Большинство, как и всегда, сделали это очно — явившись на избирательные участки. Однако 1,41 миллиона человек также поучаствовали онлайн, уточнила она.
Напомним, Единый день голосования в этом году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов заксобраний.