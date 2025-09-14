Сергей Ситников побеждает на выборах губернатора Костромской области

Юрий Кудрявцев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» пока не получил ни одного голоса. Пенсионер Юрий Миндолин от ЛДПР и Николай Цвиль от «Справедливой России» набрали по 11,76%. Секретарь КПРФ Сергей Шпотин также показывает нулевой результат.
Сергей Ситников занимает пост губернатора с 2012 года. В 2015 году президент Владимир Путин назначил его врио главы региона, а в 2015 и 2020 годах господин Ситников побеждал на выборах, набрав 65,62% и 64,65% голосов соответственно.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше